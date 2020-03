TRêS LAGOAS Com cartazes e nas redes sociais, profissionais de saúde fazem apelo: 'Fiquem em casa' Funcionários da Unidade de Saúde do Interlagos compartilharam fotos segurando as mensagens

24 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Funcionários da Unidade de Saúde do Interlagos compartilharam fotos segurando as mensagens - Imagem cedida Equipes de profissionais de saúde da Unidade de Saúde do bairro Interlagos, em Três Lagoas, compartilharam nesta segunda-feira (23), fotos com cartazes que carregavam os dizeres: "Fiquem em casa". A ação faz parte de uma campanha de conscientização no combate à Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Mato Grosso do Sul tem 21 casos confirmados da doença e Três Lagoas ainda tem um caso em investigação. O intuito da foto é chegar ao máximo de internautas possível e conscientizar a população de que é necessário ficar em casa. "Quanto menos contato físico tivermos com outras pessoas, menores os riscos de contaminação", salienta a secretária municipal de saúde, Maria Angelina Zuque. A imagem está circulando na web desde esta segunda-feira (23) e o apelo se estende pelos próximos dias. "Para conseguirmos combater o contágio, só ficando em casa, em distanciamento social. Profissionais da saúde estão altamente capacitados e equipados para as demandas", complementou a secretária em entrevista ao programa RCN Notícias.

