ENTREVISTA Com casos de Covid estabilizados, Três Lagoas relaxa isolamento social Prefeitura flexibiliza e autoriza o funcionamento de mais segmentos na cidade

8 JUN 2020 - 09h:43 Por Ana Cristina Santos

Com uma estabilização nos casos de Covid-19 em Três Lagoas nos últimos dias, a Prefeitura de Três Lagoas vem flexibilizando os decretos que restringiram o funcionamento do comércio desde março deste ano. Com isso, a cada semana, mais estabelecimentos voltam a funcionar, e outros que já estavam em atividade, voltam ao seu funcionamento normal, mas com medidas de segurança, conforme os planos apresentados e autorizados pela Vigilância Sanitária.

O médico Cassiano Maia, que está à frente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, disse que a administração municipal, desde o início da pandemia, vem adotando medidas necessárias para evitar uma explosão de casos ao mesmo tempo, e também para manter uma estrutura de saúde com condições de atender todos os pacientes infectados pela Covid-19.

Em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC e Rádio Cultura FM, Cassiano destacou que todas medidas adotadas pela administração municipal desde março, foram importantes para que Três Lagoas não registrasse um surto da doença. Atualmente, informou que o município passa por um momento de estabilidade em relação aos casos de Covid-19. Os riscos de aumentar, no entanto, segundo ele, ainda existem. Por isso destacou que, é importante todos continuarem fazendo a sua parte, usando máscaras ao saírem nas ruas e mantendo o distanciamento social.

Ainda segundo Cassiano, o prefeito Ângelo Guerreiro tem uma preocupação também com a parte econômica, já que se o comércio ficasse fechado por muito tempo, poderia acarretar no fechamento de mais estabelecimentos. Além disso, ressaltou a importância de Três Lagoas continuar gerando empregos.

Os últimos setores a serem analisados para a reabertura e funcionamento, segundo Cassiano, são as escolas, centros de educação infantil, e o transporte público, por se tratarem de segmentos que concentram muitas pessoas.