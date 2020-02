PROJETO Com inscrições abertas, escola de Três Lagoas oferece aulas de xadrez Durante toda a semana serão três turmas, sempre das 18h às 19h30

14 FEV 2020 - 08h:15 Por Tatiane Simon

As inscrições para as aulas de xadres, em Três Lagoas, estão abertas. As aulas são ofertadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Podem participar crianças a partir de oito anos de idade, jovens e adultos.

As aulas serão realizadas na Escola Municipal “Maria Eulália Vieira” e os interessados têm até dia 28 para realizar a inscrição, na própria escola, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h15.

Durante toda a semana serão três turmas, sempre das 18h às 19h30. O projeto é gratuito.