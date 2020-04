CORONAVÍRUS Com mais 10 casos confirmados de Covid-19, menino de 7 anos está entre as novas vítimas Três Lagoas soma 34 casos da doença e salto foi de 10 confirmações em 24 horas

23 ABR 2020 - 18h:29 Por Tatiane Simon

Saltou de 24 para 34 o número de moradores de Três Lagoas contaminados pelo novo coronavírus. Este é o pior registro dentro de 24 horas desde o início da pandemia da Covid-19. Entre as vítimas, consta um menino de 7 anos e é a primeira criança a ser infectada pelo vírus. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além da criança, as outras vítimas são sete mulheres e dois homens. Segundo o documento, a idade dos pacientes por ordem de notificação é: três mulheres, uma de 87, de 82 e outra de 77 anos. Um menino de 7 anos. Outras três mulheres de 39, 35 e 26 anos, dois homens de 33 e 46 anos e a última uma mulher de 50 anos.

Todos os casos de adultos notificados hoje tiverem contato com outros casos positivos. A criança não teve contato com outros casos positivos e nem histórico de viagem. Todos estão em isolamento domiciliar.

Hoje também ocorreu o terceiro óbito em decorrência da Covid-19. A vítima era uma mulher de 76 anos.

Os casos divulgados como positivos que não estavam em investigação no último boletim foram feitos por meio de testes rápidos, portanto, não apareciam como suspeitos anteriormente.

Até o momento, Três Lagoas possui 122 casos notificados, 5 estão em investigação após coleta de exame, 34 casos positivos para COVID-19, 81 negativos, 02 excluídos e 03 mortes.