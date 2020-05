CORONAVÍRUS Com mais 3 confirmações de Covid-19, Três Lagoas alcança 74 casos Novas vítimas têm entre 27 e 40 anos e estão em isolamento domiciliar

8 MAI 2020 - 16h:40 Por Tatiane Simon

Subiu para 74 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais três moradores testaram positivo para a doença Covid-19.

Dois desses novos casos tiveram contato com pessoa infectada. Os pacientes são duas mulheres, uma com 27 e outra com 40 anos, e um homem, de 40 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Com 74 casos positivos, 25 estão em tratamento e 46 pessoas estão recuperadas da doença, conforme o último boletim epidemiológico. Dois pacientes com a doença estão internados em leitos clínicos e um, com a suspeita da doença, também está internado.

Três Lagoas chegou hoje a 74 casos confirmados da doença, dos 429 notificados. Destes, 313 foram descartados, 02 excluídos e 40 aguardam resultado de exames.

No hospital, estão dois pacientes confirmados na UTI e são de Brasilândia. Nenhum paciente de Três Lagoas está internado na UTI, segundo a pasta.