OBSERVATÓRIO Com Mandetta Leia a coluna observatório do Jornal do Povo deste sábado (21)

23 MAR 2020 - 14h:23 Por Redação

COM MANDETTA

A BBC Brasil divulgou nesta sexta (20) que o o ministro Luís Roberto Barroso, próximo presidente do TSE, consultou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a extensão da pandemia. A resposta de Mandetta é de que é preciso esperar, ainda, de 3 a 4 semanas, para haver uma previsão.

ADIAMENTO

Políticos de Brasília, membros do governo Bolsonaro e ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já admitem discutir um possível adiamento das eleições municipais de outubro por conta do avanço do coronavírus. Tudo dependeria do Congresso, com a reedição dos “mandatos tampões” da década de 1980.

À ESPERA

Mais uma peça

Definitivamente instalado no tabuleiro da sucessão municipal de Campo Grande. O deputado estadual Coronel David (sem partido) espera apenas uma decisão do TRE para poder mudar de partido, sem risco de perder o mandato, para anunciar a filiação ao DEM e confirmar a pré-candidatura a prefeito, reunindo o apoio dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tereza Cristina Corrêa (Agricultura), além do presidente Jair Bolsonaro.

FILIAÇÃO

E por falar em DEM, em Três Lagoas, o partido recebeu novos integrantes. O vereador Ivanildo Teixeira deixou o PSB e o colega Adriano César “Sargento” Rodrigues, o PSC, para se filiarem ao Democratas. Agora, o partido passa a ter três vereadores na Câmara, a segunda maior bancada, só perde para o PSDB..

QUALITATIVAS

Nos principais colégios eleitorais começam a rodar algumas pesquisas qualitativas, muito usadas para orientar os principais temas de campanha e o sentimento dominante no eleitoral. Mas é para poucos. Uma rodada em qualquer cidade de médio ou grande porte não sai por menos de R$ 80 mil.

MELHOR CENÁRIO

O governador Reinaldo Azambuja lançou um arrojado plano de obras com benefícios para os 79 municípios. O dinheiro ainda tem que ser arrecadado, no caso do Fundersul, ou captado no mercado, no caso das PPPs e das outorgas dos pedágios. Pelo menos boa parte deles. E, diante da crise do novo corona vírus, no melhor dos cenários, as obras serão adiadas por alguns meses. No pior...ninguém pensou ainda.

CONVERSAS AFIADAS

A política é capaz de produzir fatos que até Deus duvidaria. Quem imaginaria uma conversa amistosa, produtiva e com muitos pontos de consenso entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB)? E quem imaginaria não apenas um, mas pelo menos duas reuniões dessa? Pois é. Falta imaginar apenas o que afinal foi tratado nessas reuniões?

É SÉRIO!

Mesmo diante de mortes e da pandemia de coronavírus, ainda tem gente levando o problema com zombaria. Para se ter uma ideia, um servidor da saúde de Três Lagoas viajou para outro país e agora está impedido de retornar ao Brasil. Ele deveria se resguardar em casa, com a família.