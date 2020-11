METEOROLOGIA Com mínima de 20°C, Três Lagoas amanhece ensolarada Máxima de hoje pode chegar a 36°

5 NOV 2020 - 07h:00 Por Caroline Vicente

Quinta-feira (5) é de céu claro, com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A temperatura mínima para hoje é de 20°C, e a máxima pode chegar a 36°C. A umidade relativa do ar está entre 10% e 70%.

Para aqueles que gostam de curtir o sol no fim de semana, é hora de aproveitar. Ainda de acordo com INMET, as previsões para o fim de semana são de sol e temperaturas mais altas, podendo, a máxima, chegar aos 39°C.