DIGITAL Com nova atualização, aplicativo do Detran-MS oferece mais de 50 serviços pelo celular Simples e fácil, acesse os serviços do Detran-MS em seu aplicativo Detran Mobile

2 OUT 2020 - 09h:51 Por Caroline Vicente

Com a intenção de uma diminuição no fluxo das unidades e mais facilidade no atendimento, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), disponibiliza uma nova atualização para seu aplicativo Detran Mobile.

Com a nova versão, que foi lançada durante a última live da Semana Nacional de Trânsito (SNT), agora é possível realizar serviços como emissão de guias, renovação e segunda via da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), impressão do licenciamento anual, entre outros serviços.

O que antes era possível ter acesso apenas aos débitos e multas dos veículos, verificar a pontuação da habilitação e ter acesso aos postos de atendimento, agora com um layout mais claro e organizado, o aplicativo dispõe mais de 50 serviços.

O aplicativo Detran Mobile é gratuito e está disponível no app store e google play.