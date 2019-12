NOVO ANO Com o que você se compromete em 2020? Três-lagoenses revelam metas Emprego, faculdade e união estão na 'listinha' dos entrevistados

31 DEZ 2019 - 07h:30 Por Kelly Martins

A chegada de 2020 renova a esperança, gera um sentimento de coisas novas. É um momento recheado de expectativas. Muitas pessoas aproveitam para fazer a tradicional listinha de desejos e metas. No entanto, nem tudo o que é colocado no papel ou na mente acaba sendo realizado. Especialistas da área e psicólogos dizem que a ocasião é de avaliar os pontos positivos e negativos. Depois, seguir rumo ao começo de uma nova história. São 365 dias de oportunidades pela frente e que podem mudar completamente o cenário de vida de uma pessoa.

Para conhecer melhor as metas dos três-lagoenses, a reportagem do JPNEWS foi às ruas saber com o que os moradores pretendem se comprometer em 2020. Com um giz nas mãos e uma lousa, a salgadeira Ivone Alves escreveu o que vai fazer a partir de agora: “vou cuidar de mim, da minha vida, da minha saúde. Sou mãe de sete filhos e criei outros seis. Agora, chegou a minha vez”. E ela completou: “estamos em um ano de avanço e quero avançar na minha vida”.

E se a união faz a força, é exatamente isso que o administrador Emerson Castro se compromete pelos próximos 365 dias. Ele destaca que falta união, principalmente, na família. “Trabalhamos muito, não temos tempo. O pouco que temos, às vezes, desperdiçamos no celular. Deixamos de conversar, de ouvir. Isso é muito ruim e sinto que preciso melhorar muita coisa dentro da família, como ter mais união e deixar algumas práticas diárias que só nos afastam”, observou o administrador.

Para a estudante Élica Fonseca, de 19 anos, a esperança é a última que morre. Isso porque a jovem contou que pretende conseguir uma vaga na faculdade e iniciar o sonhado curso de psicologia. “Esse é o meu maior sonho para 2020. Eu amo estudar e quero muito fazer esse curso, me formar. Estarei focada nisso”, enfatizou.

José Ricardo Viana também garante estar esperançoso com o novo ano. Ele disse que está desempregado há dois anos e que o maior desejo é vivenciar uma realidade completamente diferente. “Não é fácil ficar tanto tempo desempregado. Quero um emprego nesse ano, quero me qualificar, voltar ao mercado de trabalho. Não é muito fácil encontrar emprego na cidade, mas tenho fé de que vou conseguir mudar essa situação”, declarou.

Psicólogos afirmam que é preciso ter planejamento para que as metas estabelecidas no início do ano sejam atingidas. Uma dica é fazer projeções a curto, médio e longo prazo.