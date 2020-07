NAS RUAS Com quase 600 casos, três-lagoenses ignoram principal medida de combate à Covid Taxa de isolamento social em Três Lagoas ficou em 38%; ideal é acima de 70%

24 JUL 2020 - 09h:15 Por Tatiane Simon

Principal medida para reduzir a curva de contágio do novo coronavírus, o isolamento social segue em baixa. A taxa média mapeada nos municípios sul-mato-grossenses nesta quarta-feira (22) ficou em 37%, mantendo o patamar dos índices registrados ao longo da semana e deixando o estado entre os cinco mais movimentados do Brasil. O índice em Três Lagoas não foi muito diferente: manteve-se em 38,8%. A taxa preconizada é de 70%, segundo a Organização Mundial da Saúde.

O município acumula 560 confirmações da Covid-19 desde o início da pandemia. Até o momento, são 189 moradores em tratamento contra a doença.

Estado

Entre as capitais brasileiras, Campo Grande aparece na 25° colocação com taxa de 36,3% para o dia.

Nos dez municípios com maior incidência de casos por 100 mil habitantes, as taxas mapeadas nesta quarta-feira apresentam índices abaixo dos 60% recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES): Guia Lopes (41,1%), Douradina (43,5%), Bataguassu (41,6%), Juti (52,6%), Dourados (37,8%), São Gabriel do Oeste (37,3%), Vicentina (49,3%), Fatima do Sul (41,2%), Rio Brilhante (35,5%) e Chapadão do Sul (34%). Confira aqui a lista completa de municípios.

Enquanto o isolamento segue em baixa, os indicadores do novo coronavírus no estado seguem em ascensão, especialmente na Capital. Nesta quinta-feira (23) houve um acréscimo de 782 testes positivos no Estado para a doença, sendo 332 deles em Campo Grande. Nas últimas 24 horas foram computadas 9 mortes, 2 delas de campo-grandenses. O avanço da doença também tem aumentado a ocupação de leitos de UTI por pacientes de Covid nas macrorregiões do Estado.