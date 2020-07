TAXA ISOLAMENTO SOCIAL Com seis mortes de Covid-19, apenas 36% dos moradores ficam em casa Índice registrado pela Saúde foi de 36%, nesta quinta-feira (2), em Três Lagoas

3 JUL 2020 - 15h:04 Por Kelly Martins

A taxa de letalidade do novo coronavírus que era de 0,9% em Mato Grosso do Sul saltou para 1,1% nesta sexta-feira (3). Com 16 mortes, o Estado bateu o recorde de óbitos registrados em decorrência da doença para um único dia, e agora contabiliza 107, conforme o último boletim epidemiológico. O número de infectados já soma 9,3 mil em 71 cidades. Em Três Lagoas, seis moradores morreram de Covid-19 desde o início da pandemia.

No entanto, mesmo assim, o isolamento social na cidade apresentou queda novamente. Apenas 36% dos moradores ficaram em casa nesta quinta-feira (2), segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta sexta-feira (3). O problema é que no fim de semana esse índice poderá ser menor e a consequência : aumento de casos do novo coronavírus.

Três Lagoas está cada vez mais distante da taxa de isolamento recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%. “Me causa indignação me deixa preocupado, se tivermos um crescimento de óbitos e de taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI, devido a expansão da doença. Principalmente pela falta do isolamento social. Me sinto impotente diante dessa falta de apoio da população”, declarou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.