TRêS LAGOAS Com sete denúncias, eleições em Três Lagoas seguem tranquilas Em todo o Mato Grosso do Sul, Justiça Eleitoral já recebeu 463 denúncias

28 OUT 2020 - 14h:09 Por Ana Cristina Santos

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul recebeu até agora 463 denúncias de propaganda irregular de candidatos em todo o Estado. As denúncias foram feitas através do aplicativo “Pardal”.

A maioria das denúncias é de candidaturas de Campo Grande, que contabilizou até agora 215 ocorrências. Na sequência aparece Dourados com 33 denúncias. Três Lagoas, terceiro maior colégio eleitoral registrou apenas sete denúncias.

Segundo o promotor de Justiça e coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Moisés Casarotto, as eleições em Três Lagoas, assim como em todo o Estado, seguem tranquilas.