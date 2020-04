EFEITO COVID-19 Com taxa de ocupação baixa, atividade hoteleira passa por dificuldades Empresário fala sobre fechamento de hotel em Três Lagoas

21 ABR 2020 - 07h:52 Por Ana Cristina Santos

Com baixa ocupação e com uma série de medidas a serem cumpridas para poder receber hospedes, hotéis de Três Lagoas já sentem os reflexos do novo Coronavírus.

Diante da situação, o empresário Leonardo Konno se viu obrigado a fechar um, dos dois hotéis que tem em Três Lagoas.

O empresário disse que as pessoas não estão se hospedando, daí fica difícil manter a atividade em funcionamento.

Veja a reportagem do empresário a TVC HD Canal 13.1