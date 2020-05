ALERTA Com tempo seco, número de queimadas cresce e chega a 58 Fumaça pode agravar problemas respiratórios, principalmente, em crianças e idosos

10 MAI 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Não chove em Três Lagoas há quase um mês, período suficiente para aumentar o número de queimadas em terrenos baldios e pastagens. Com o tempo seco e sem chuva, a vegetação fica mais vulnerável a incêndios e favorece os registros de ocorrências. Em apenas um mês, entre os dias 6 de abril e 7 de maio, o Corpo de Bombeiros registrou 58 focos de queimadas.

A quantidade é praticamente o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 27 casos, o que gera alerta. “A situação é registrada em diversos bairros de Três Lagoas é preocupante, principalmente, por conta de problemas de saúde que muitos moradores poderão enfrentar”, pontuou o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar da cidade, tenente-coronel, Leandro Arruda.

Isso por conta da fumaça, que agrava os problemas respiratórios e proporciona risco a condição de quem for infectado pela Covid-19. De acordo com os infectologistas, a lista de problemas provocados pela inalação da fumaça é grande, como ardência na garganta, tosse seca, cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, dor de cabeça, rouquidão entre outras.

“Eu moro ao lado de um terreno vazio. Constantemente os vizinhos jogam lixo, entulhos e até móveis. De noite, muitos aproveitam e ateiam fogo no terreno. Um dia as chamas ficaram tão altas que quase atingiram o meu telhado. Eu ainda tenho uma filha pequena que pode ficar com problemas de saúde com tanta fumaça”, relatou Patrícia Amaro, moradora do bairro Vila Haro.

A situação ainda causa transtorno aos moradores que também enfrentam a fuligem das queimadas. Mas o que muita gente parece não saber é que queimar lixo nos quintais e em terrenos é crime. A multa aplicada é de R$ 490 e pode ser até maior dependendo da gravidade, segundo o que prevê o código de postura do município.