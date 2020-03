TRêS LAGOAS Com todos os servidores em grupo de risco, Receita Federal fecha as portas Órgão suspendeu os atendimentos como forma de prevenção ao novo Covid-19

23 MAR 2020 - 08h:28 Por Kelly Martins

A Receita Federal de Três Lagoas suspendeu os atendimentos aos contribuintes, como forma de prevenção ao Covid-19. O órgão literalmente teve que fechar as portas porque todos os servidores fazem parte do grupo de risco de transmissão do novo coronavírus. Dessa forma, os contribuintes que necessitarem de algum documento urgente precisam recorrer a uma agência em Campo Grande.

Um dos pontos em questão é que apesar da propagação do novo coronavírus no Brasil, a Receita ainda mantém a data de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, que é em 30 de abril. Em Três Lagoas, segundo estimativa do órgão, é que mais de 20 mil contribuintes deverão declarar o imposto de renda neste ano. Em Mato Grosso do Sul, serão mais de 445 mil declarações.

A agente da Receita, Simone Calisto, explica que a ação preventiva foi necessária. Também ressalta que todos os atendimentos que estavam agendados foram remarcados pelos servidores após contato com o contribuinte.

