COM SEGURANÇA Com uma cadeira, idosos podem praticar exercícios físicos em casa durante isolamento Educador físico ressalta que é importante manter rotia de atividade física mesmo em casa

14 ABR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Com o período de isolamento social, muitos idosos estão deixando a prática de atividade física de lado. Mas é possível manter a rotina de treinos mesmo em casa e com segurança, segundo o educador físico José Agusto Dias.

Centenas de idosos estão ficando em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. A idade, no entanto, não é sinônimo de sedentarismo para muitos deles, que eram acostumados com rotina de academias. Mas que agora, tiveram que abrir mão desses hábitos. "O isolamento está atrapalhando as idas às academias e a rotina de treino. Tem deixado muitos idosos deprimidos. É que a atividade física libera uma série de hormônios que deixam os praticantes mais alegres e com sensação de bem-estar", pontua o educador físico.

Conforme Dias, fica parado quem quer! Acompanhe no vídeo a seguir algumas opções de como é possível se exercitar em casa utilizando dois objetos que todo mundo tem: uma cadeira e um cabo de vassoura.

Assista: