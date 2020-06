NOVA GESTÃO Comandante da Força Tática assume Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas Tenente Gabriel Rocha foi empossado no cargo de comandante da PMA nesta semana

18 JUN 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas (PMA) está com um novo comandante. O tenente Gabriel Rocha, que pertencia à equipe da Força Tática do 2° Batalhão da Polícia Militar, foi empossado no cargo na terça-feira (16). Rocha também era do Setor de Inteligência da PM e liderava o pelotão de Brasilândia.

A PMA é responsável pela fiscalização em Três Lagoas e em outras três regiões: Selvíria, Brasilândia e Água Clara. O novo comandante enfatiza que o principal foco de combate a pesca predatória, principalmente, nos rios Sucuriú e Paraná.

