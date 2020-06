TRêS LAGOAS Comandante fala sobre Semana de Prevenção Contra Incêndio e Pânico Tenente- coronel, Leandro Arruda, participou do Jornal RCN Notícias

29 JUN 2020 - 11h:39 Por Ana Cristina Santos

Nas manhã desta segunda-feira (29), o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente- coronel, Leandro Arruda, participou do Jornal RCN Notícias da TVC HD- 13.1 e rádio Cultura FM (106,5), para falar sobre as atividades em alusão a Semana Nacional De Prevenção Contra Incêndio e Pânico (Semana do Bombeiro).

A Semana começou com militares doando sangue no Hemosul. Segundo o comandante, isso ocorrerá ao longo da semana com as doações feitas em grupos para evitar aglomerações.

Na quinta-feira (2), Dia do Bombeiro, haverá uma alvorada festiva, com as sirenes do Corpo de Bombeiros em alguns pontos da cidade.

Neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, o comandante destacou que as ações serão diferentes em relação aos anos anteriores, que sempre teve a presença de público.