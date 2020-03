MEDIDA Combate à Covid-19 força Três Lagoas a adiar campanha de vacinação contra gripe Previsão é que vacinação comece ainda na semana que vem e, provavelmente, será em escolas

20 MAR 2020 - 13h:30 Por Tatiane Simon

Ações de combate e prevenção à Covid-19 levou a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas a adiar, temporariamente, o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza, prevista para começar na segunda-feira (23) em todas as Unidades de Saúde. Segundo a pasta, a medida faz parte das estratégias de controle da contaminação do novo coronavírus e em defesa aos idosos.

A previsão é que o início da campanha ocorra na mesma semana, porém ainda sem a data definida, até que as unidades consigam organizar a programação e direcionar equipes para os locais em que acontecerão as vacinações.

A estratégia adotada, de início, será a vacinação fora das Unidades de Saúde. As coordenações dos postos entrarão em contato com a direção da escola de cada bairro, para que a vacinação aconteça nas escolas, já que possuem mais espaço e para separar os grupos de risco dos pacientes que procuram atendimento médico.

Oportunamente, como ressaltou a secretária de Saúde, Angelina Zuque, será divulgado a toda a população a nova data de início da Campanha de Vacinação, “já que é necessário priorização absoluta aos profissionais que trabalham no atendimento à Saúde da população e, em seguida, os nossos idosos, acima de 60 anos”.

Segundo estimativas do Setor de Imunização da SMS, o total da população que deverá ser imunizada contra a Gripe Influenza é acima de 30,4 mil pessoas, divididas nos anunciados grupos prioritários, entre eles, os mais de 10,4 mil idosos e 3,2 mil trabalhadores da Saúde.

A coordenadora de imunização da SMS, Humberta Azambuja, se reuniu com as coordenadoras das unidades na manhã desta sexta-feira (20) para passar informações do Governo Estadual e planejarem da melhor forma as estratégias adotadas.