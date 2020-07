CONTRABANDO Comboio com R$2 milhões em contrabandeado é apreendido pelo DOF Equipamentos eletrônicos, celulares e outros objetos foram entregues na Receita

2 JUL 2020 - 13h:22 Por Israel Espíndola

Foram vinte carros e 19 pessoas apreendidas na manhã desta quinta-feira (2), na cidade de Dourados, apreensão foi feita pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar.

Dentro dos veículos mais de R$2 milhões em contrabando, os carros estavam até o teto com produtos eletrônicos e celulares. Os veículos com placas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Entre as pessoas presas 15 homens e três mulheres.

Os veículos e as pessoas foram levadas para o DOF e a carga entregue a Receita Federal.