BELEZA NATURAL Começa o período de reprodução das araras-canindé na área urbana de Três Lagoas Ninhos artificiais foram instalados na Lagoa Maior para estimular o 'namoro'

11 AGO 2020 - 07h:42 Por Kelly Martins

Uma das espécies mais bonitas da fauna parece que fez de Três Lagoas um lugar para continuar se reproduzindo. São as araras-canindé. É que a partir no mês de agosto começa o período de reprodução das araras, principalmente, na área urbana da cidade. E o momento também é de contemplação para os moradores.

A arara–canindé é ave típica da fauna da cidade e elas estão por toda parte. Sozinhas, em casais, já viraram uma espécie de atração pela cidade.

A ave tem a plumagem com cores semelhantes a da bandeira do Brasil. Pode ter até 80 centímetros de comprimento. O biólogo André Vilar explica que esse tempo de romance entre as araras ocorre principalmente na área urbana do município. Elas podem reproduzir entre 2 e 4 ovos e os ninhos são feitos em buracos no tronco de palmeiras. Os ovos ficam incubados entre 24 e 26 dias.

Dez ninhos artificiais foram instalados no início deste ano na Lagoa Maior, justamente para estimular a reprodução das araras, na área urbana. Os ninhos estão nas palmeiras imperiais da Lagoa, um ponto alto e mais seguro contra os predadores. Eles foram instalados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Confira a reportagem abaixo: