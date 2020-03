ATUALIZAÇÃO Comentarista da GloboNews, Andréia Sadi, abre o ‘RCN em Ação’ dia 19 de maio Jornalista encarregada de análises da política nacional é convidada do Grupo RCN de Comunicação para abertura de série

15 MAR 2020 - 08h:00 Por Valdecir Cremon

Acostumada a desafios em sua carreira, a jornalista Andréia Sadi será a primeira palestrante da série “RCN em Ação”, dia 19 de maio, no recinto Papillon Buffett, em Três Lagoas. A palestra dela abre um roteiro que também tem outros nomes, como o do médico Eugênio Mussak, e do professor e conferencista Carlos Alberto Júlio, em agosto e novembro, respectivamente.

Como comentarista de política da TV Globo e da GloboNews, Andréia Sadi ocupa espaços que foram, durante anos, dominados pelo também jornalista Alexandre Garcia, afastado da televisão desde o ano passado para o desenvolvimento de projetos particulares.

O cargo, por si, é extremamente disputado por jornalistas que cobrem o noticiário nacional, em Brasília (DF), e se torna alvo constante de avaliações de conteúdo. É com experiências assim, além da passagem por outros veículos de comunicação, como o portal R7 e o jornal Folha de S.Paulo, que Andréia Sadi virá pela primeira vez a Três Lagoas. O conteúdo de sua palestra será, sem dúvida, de grande interesse para empresários, autoridades públicas e o público em geral por tratar de acontecimentos contemporâneos não apenas de política, mas também de economia e de comportamento.

Andréia Sadi carrega em seu currículo uma participação destacada no extinto “Programa do Jô”, na TV Globo, na bancada de um quadro com outras jornalistas para comentários de política. Em fevereiro de 2017, a jornalista estreou o “Blog da Andréia Sadi” no portal G1, ao lado de outros jornalistas de renome, como Mirian Leitão e Gérson Camaroti. Em fevereiro de 2019, passou a apresentar o programa “Em Foco” no canal GloboNews - um programa de entrevistas com personalidades em evidência no cenário político brasileiro, que já teve convidados como a deputada Joice Hasselman (PSL) e o juiz Marcelo Bretas, entre outros.

A vinda dela a Três Lagoas dá sequência a um trabalho de valorização da informação, mantido pelo Grupo RCN de Comunicação, por meio do Jornal do Povo e dos demais veículos. “A Andréia Sadi é, hoje, um ícone do jornalismo e tem seu trabalho reconhecido em todo o país. A escolha dela como palestrante, na abertura do ‘RCN em Ação’, é uma ótima oportunidade de atualização das informações, em nível nacional, e de conhecimento um pouco mais das opiniões dela”, disse Paulo Guerra, diretor comercial do Grupo RCN.

Os convites para a palestra serão distribuídos por meio de empresas parcerias e para o público, em trocas por alimentos não perecíveis que serão doados a entidades assistenciais de Três Lagoas.