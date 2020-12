CRIMINALIDADE Comerciante flagra furto de cabos de energia e segura ladrão até a chegada da PM Tentativa de furto foi registrada na madrugada desta sexta (11), no Vila Nova

11 DEZ 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Saiba Mais Lanchonete é alvo de ladrões e adolescente de 12 anos é apreendido

Mais um estabelecimento comercial foi alvo de tentativa de furto, na madrugada desta sexta-feira (11), em Três Lagoas. Dessa vez, a ocorrência envolve uma loja de variedades, que fica no bairro Vila Nova, próxima à rodoviária, por volta das 5h. O ladrão, de 40 anos, quebrou o relógio padrão de energia do estabelecimento e cortou os cabos de fiação.

No entanto, o proprietário da loja estava do lado de dentro e ouviu um barulho. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi verificar na área externa o que estava ocorrendo quando se deparou com o ladrão cortando os cabos.

O dono da loja conseguiu conter o bandido impedindo que ele fugisse do local. Outros comerciantes que também presenciaram o fato acionaram a Polícia Militar. O ladrão foi preso pelos policiais e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).