INVESTIGAÇÃO Comerciante perde R$60 mil após cair em golpe A vítima não desconfiou que seria um golpe e deu o dinheiro ao criminoso

22 OUT 2020 - 13h:22 Por Alfredo Neto

Um comerciante de 45 anos, perdeu R$60mil em um golpe no início da tarde desta quinta-feira (22), na rua João Dantas Filgueiras, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima relatou para policiais militares, que ele mora e comércio na cidade de Presidente Venceslau-SP, e na manhã desta quinta-feira veio a Três Lagoas, para finalizar uma negociação com uma pessoa que estaria vendendo 30 aparelhos celulares importados.

O comerciante relatou que foi marcado um ponto de encontro na área central, onde os golpistas teriam entrado em uma gráfica, dizendo que iriam imprimir as notas fiscais para finalizar a venda. Após sair da gráfica, a vítima foi orientada a seguir o carro dos criminosos até uma clínica médica no bairro São Carlos, local onde segundo o criminoso era o consultório dele.

A vítima sem desconfiar de nada acompanhou os espertalhões até a clínica, ao chegar no local, um dos criminosos pediu o dinheiro para a vítima, com a desculpa que iria contar e enquanto o dinheiro era contado, era para guardar o carro na garagem para carregar as 30 caixas com celulares.

Assim que a vítima entregou o envelope com a quantia de 60mil reais, o criminoso que estava vestido com um terno escuro, correu e entrou em um carro Corolla de cor branca e com placas de Campo Grande- Mato Grosso do Sul. A PM foi chamada e fez rondas pela região e até o fechamento desta notícia, ninguém teria sido identificado e preso.

O crime foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia Cívil.