LUTO Comerciante tradicional de Três Lagoas morre aos 74 anos Edilson Vieira da Silva, conhecido por Ceará, estava em tratamento de saúde

5 FEV 2020 - 08h:54 Por Valdecir Cremon

Morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 74 anos, o comerciante Edilson Vieira da Silva, conhecido por Ceará, dono de uma loja de bebidas instalada na avenida Filinto Müller, em Três Lagoas. Tradicional no ramo, o empresário era reconhecido por ser motivador do desenvolvimento da cidade e com "freguesia cativa", como dizem amigos e parentes.

Edilson "Ceará" estava em tratamento de saúde desde o final do ano passado. Segundo familiares, a morte dele ocorreu no Hospital Auxiliadora, onde estava internado.

O comerciante deixa mulher e três filhos. O enterro será hoje, às 16h, no cemitério de Três Lagoas após funeral na capela da empresa Cardassi.