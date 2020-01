TRêS LAGOAS Comerciantes abrem as portas a partir das 12h nesta quinta Funcionamento das lojas vai até às 18h hoje em Três Lagoas

2 JAN 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Depois de quase um mês inteiro funcionando em horário especial, o comércio de Três Lagoas volta a ter expediente a partir desta quinta-feira (2). As lojas serão abertas hoje ao meio dia e o funcionamento volta a ser das 8h às 18h de segunda a sexta-feira.

Na última semana de dezembro muitos lojistas estenderam o atendimento até às 22h com foco nas vendas para o Natal. O comércio teve horário especial na véspera de Natal, quando as lojas fecharam as portas às 18h. Entre os dias 27 e 31 de dezembro, o expediente no comércio voltou ao horário normal. As lojas e supermercados ficaram fechados no dia 1º de janeiro.

O funcionamento obedeceu ao acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio.