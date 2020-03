TRêS LAGOAS Comerciantes adotam estratégias para economizar energia elétrica Março não terá taxa extra na conta de luz e terá bandeira tarifária verde

5 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

A conta de luz terá bandeira tarifária verde, em março. Isso significa que não haverá cobrança de taxa extra. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, isso só foi possível em consequência da retomada das chuvas, que ajudam a aumentar o nível das usinas hidrelétricas. Boa notícia principalmente para os comerciantes três-lagoenses. O Henrique Alves de Jesus é dono de uma academia, no bairro Santa Luzia, e para economizar com as contas de luz ele tem adotado algumas estratégias. “No período matutino, não ascendemos todas as lâmpadas da academia. Os ventiladores, a gente liga em horários de pico e em períodos mais quentes”, conta.

Em um mercado, no mesmo bairro, a conta de luz representa o maior gasto para o comerciante Humberto Clarindo. Ele é proprietário do estabelecimento há 12 anos e agora pensa em instalar energia solar. “Os maiores gastos são das geladeiras, climatizadores, freezers e câmara fria. Uma delas, por exemplo, está desligada, que é pra tentar economizar as 14 horas de funcionamento. Estou tentando um financiamento para instalação de energia fotovoltaica aqui para baratear os custos”, justifica.

Em outro mercado, a aposta veio do céu. O proprietário instalou cobertura transparente em uma parte do prédio. A intenção é que a claridade natural do Sol entre as luzes elétricas fiquem desligadas.

Assim como foi em fevereiro, a bandeira continuará verde. Em janeiro vigorou a bandeira amarela, com cobrança de R$ 1,34 a mais para cada 100 quilowatts hora consumidos.

Em 2019, foram cinco meses de bandeira verde, sem a cobrança de taxa extra, quatro de bandeira amarela e três de bandeira vermelha nível 1. Situação bem melhor que a de 2018, quando o consumidor encarou cinco meses com a bandeira vermelha no nível 2, o mais alto.