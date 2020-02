ECONOMIA Comerciantes antecipam Páscoa em Três Lagoas Setor de embalagens temáticas espera aumento de 40% nas vendas

25 FEV 2020 - 14h:43 Por Gisele Mendes

Falta pouco mais de um mês para a Páscoa, que neste ano será no dia 12 de abril. Mas, em alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas, a Páscoa já chegou. Ovos de chocolate vão ganhando espaço entre as prateleiras, enchendo os olhos das crianças e dos adultos.

As lojas de embalagens também já se preparam para atender a demanda e precisaram, inclusive, antecipar a exposição de produtos. Isso porque, clientes que pretendem vender ovos de chocolate caseiros já buscam por novidades.

De acordo com a gente de loja, Thays Takada, em média, pelo menos 20 pessoas passam pelo local em busca de embalagens com tema de Páscoa. “Essa procura toda nos surpreendeu, pois, no ano passado, ela aconteceu a partir de março”, explicou.

A gerente disse ainda que foi preciso abrir um espaço na loja, que ainda focava em artigos carnavalescos, para expor produtos voltados para a Páscoa. Confiante, ela espera aumento significativo nas vendas. “A gente calcula um acréscimo de 40% nas vendas e pelo visto não será difícil de alcançar. Graças a Deus as vendas já começaram a aumentar”, completou.