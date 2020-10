EFEITO COVID-19 Comerciantes cobram abertura de 100% das lojas no camelódromo Desde de março, atendimento do shopping popular está restrito

13 OUT 2020 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

Desde o início da pandemia da Covid- 19, o shopping popular de Três Lagoas não funciona com 100% das lojas abertas.

Um decreto municipal restringiu o funcionamento do local. Dos 110 boxes existentes no camelódromo, apenas 55 podem ficar abertos ao mesmo tempo.

Além disso, para adentrar ao local é necessário usar máscara, aferir a temperatura e passar álcool nas mãos. A entrada no prédio também está restrita a apenas uma porta.

As medidas foram definidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Os comerciantes do shopping popular, no entanto, reclamam da situação e alegam que, em outros estabelecimentos, não existem essas restrições. E que muitos estão passando por dificuldades por não poderem trabalhar todos os dias. Os comerciantes revezam os dias de trabalho.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas e membro do Comitê, Cristovam Bazan, disse que os boxes estão perto um do outro, e que a ventilação no local é ruim. Segundo ele, “ são muitas pessoas juntas e pouco espaço”. Mas, adiantou que na reunião do Comitê, nesta semana, será discutida a reabertura de 100% dos boxes.