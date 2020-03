EFEITO COVID-19 Comerciantes de Três Lagoas querem lojas abertas a partir de segunda Empresários esperam flexibilização em decreto que restringiu abertura de lojas

26 MAR 2020 - 18h:49 Por Ana Cristina Santos

Comerciantes da área central de Três Lagoas esperam que a partir de segunda-feira (30), os estabelecimentos comerciais estejam funcionando normalmente.

Segundo a empresária, Jamile Zaguir, os comerciantes esperam que, a prefeitura possa flexibilizar o decreto que restringiu o funcionamento do comércio e que, na próxima semana, as lojas possam abrir e manter os empregos.

“O Brasil não pode parar. Temos que ter todos os cuidados em relação a higiene, e as medidas de segurança para evitar o coronavírus, mas temos que trabalhar. Quantas trabalhadores dependem do comércio para sobreviver?”, questionou.

A empresária destacou que, no primeiro momento as medidas de restrição foram necessárias, mas agora não dá mais para o comércio permanecer fechado. “Basta que cada um faça a sua parte. Quem está em casa reclamando da abertura do comércio, é porque ainda tem comida na geladeira, mas e depois que acabar?”, indagou.