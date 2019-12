CENTRO Comerciantes voltam a atender consumidores a partir do meio dia Após feriado de Natal, os lojistas retomam expediente normal no Centro da cidade

26 DEZ 2019 - 07h:50 Por Kelly Martins

Após o horário ampliado para as vendas de Natal e comemorações para a chegada do Ano Novo, os lojistas do Centro de Três Lagoas vão abrir as portas, nesta quinta-feira (26), a partir do meio dia. O atendimento seguirá até às 18h.

De acordo com os sindicatos do Comércio Varejista e Empregados do Comércio, entre os dias 27 e 31 de dezembro, o expediente na área central volta ao horário normal, sendo a partir das 8h até às 18h.

NOVO ANO

No dia 1º de janeiro o comércio não abre por conta do feriado. Somente em 2 de janeiro de 2020 os lojistas abrirão as portas a partir do meio-dia, segundo os sindicatos. O acordo ainda prevê que os comerciantes terão de pagar horas extras aos funcionários.