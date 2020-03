TRêS LAGOAS Comércio de Três Lagoas abrirá a partir da próxima semana Prefeitura vai flexibilizar decreto que restringiu funcionamento da maioria dos estabelecimentos

27 MAR 2020 - 11h:36 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas vai alterar o decreto municipal que restringiu a abertura da maioria dos estabelecimentos comerciais desde segunda-feira (23).

O secretário Geral da Prefeitura, Cassiano Maia, adiantou ao JPNews que o comércio será aberto a partir de terça-feira (31), após publicação das alterações do decreto no Diário Oficial do Município na segunda-feira (30).

Cassiano disse que, as casas lotéricas também vão abrir as portas. Todos os estabelecimentos, no entanto, devem manter medidas de segurança e prevenção ao coronavírus.

O secretário destacou que, nesse momento, as medias adotadas pelo comitê de enfrentamento ao covid-19 foram necessárias para evitar casos na cidade, tanto que o município não registrou nenhum.

Nesta manhã de sexta-feira , comerciantes fizeram um protesto pelas ruas da cidade contra o fechamento do comércio.