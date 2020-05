ECONOMIA Comércio de Três Lagoas prevê queda de 55% nas vendas do Dia das Mães Data é a segunda mais importante e perde apenas para o Natal, segundo setor varejista

5 MAI 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

O comércio de Três Lagoas se prepara para as vendas do Dia das Mães, que é uma das principais datas para aquecer o setor varejista. Mas, nesse ano, o cenário não é positivo e os comerciantes preveem queda de 55% nas vendas. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul), deverão ser movimentados na cidade R$ 2,3 milhões (37%), montante voltado às compras de presentes e R$ 666 mil (39%) às comemorações.

A maior parte dos entrevistados deve comprar presentes com valores de até R$ 121, sendo que muitos optaram por gastar, em média, R$ 91 em bares, lanchonetes, restaurantes ou algum passeio. A pesquisa entrevistou 1.717 pessoas entre 6 e 27 de abril.

Entre as opções de presente, perfumes e cosméticos são os preferidos dos entrevistados. Em seguida, aparecem roupas, bolsas, acessórios e calçados. Em relação à forma de pagamento, a maioria pretende comprar à vista e em dinheiro. Todos motivados pelas promoções oferecidas aos consumidores nesse período. Ao menos 56% pretendem comprar o presente e entrega-lo pessoalmente.

