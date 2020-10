HORÁRIO ESPECIAL Confira o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriadão prolongado Servidores públicos tiveram suas atividades suspensas já nesta sexta-feira (30)

30 OUT 2020 - 12h:00 Por Caroline Vicente

No feriado de “Finados”, na segunda-feira (2), o comércio de Três Lagoas funcionará em horário especial.

Alguns trabalhadores serão suspensos de suas atividades já nesta sexta-feira (30), no caso, os servidores públicos. A prefeitura e o governo federal decidiram transferir o ponto facultativo do dia do servidor público comemorado na quarta-feira, para hoje. Com isso, serão quatro dias de feriadão prolongado.

Por meio de um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio, os lojistas não vão abrir as portas neste feriado. O acordo prevê ainda, que os funcionários deverão receber hora extra e também terão direito a folga compensatória, caso o comerciante decida oferecer atendimento ao consumidor na data.

Confira o horário de funcionamento do comércio em Três Lagoas neste feriado:

Shopping

Nesta segunda-feira (2), o shopping funcionará das 8h às 21h.

Comércio

As atividades no comércio serão suspensas e os lojistas devem voltar a abrir as portas na terça-feira (3).

Bancos e Correios

Atendimentos estarão suspensos, devendo retornar somente na terça-feira.

Supermercados e farmácias

Os principais supermercados e farmácias de Três Lagoas deverão funcionar, aproximadamente, até as 20h. No caso das farmácias, as que são 24h permanecem com suas atividades normais.