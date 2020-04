TRêS LAGOAS Comércio e agências bancárias reabrem e clientes ignoram isolamento social Prefeitura flexibiliza decreto e autoriza abertura de lojas e bancos, mas com medidas de segurança

10 ABR 2020 - 08h:01 Por Ana Cristina Santos

Depois de 15 dias fechados, o comércio e as agências bancárias de Três Lagoas voltaram a funcionar nesta terça-feira (7). A prefeitura autorizou a reabertura após solicitação das entidades que representam os comerciantes da cidade. Nos três dias de funcionamento, o que se viu em Três Lagoas foram as ruas movimentadas e aglomerações em frente as agências bancárias, lojas de magazine, e de telefonia. Esses foram os setores mais movimentados nessa semana.

A prefeitura flexibilizou o decreto que restringiu o funcionamento dos bancos e do comércio, mas todos tiveram que se adequar para cumprir as exigências previstas no documento, como disponibilizar álcool em gel, máscaras para funcionários, fazer a higienização dos estabelecimentos, e não permitir aglomeração dentro e fora do local. Os clientes devem manter um distanciamento de 1,5 metro um dos outros.

Restaurantes e lanchonetes, por exemplo, não podem permitir a comercialização do produto dentro do local, apenas para venda a delivery. Para verificar o cumprimento do decreto e evitar aglomerações no comércio e bancos, a prefeitura colocou 120 fiscais nas ruas de Três Lagoas. O descumprimento de qualquer item do decreto acarretará no fechamento imediato do estabelecimento com multa que pode chegar até 10.000 UFIM’s.

BANCOS

Em decorrência do tumulto em frente as agências bancárias, a partir da segunda-feira (13), clientes só serão atendidos presencialmente por meio de senhas com horário marcado. Esta medida foi redigida em decreto e será publicada no Diário Oficial de segunda-feira, dando validade ao novo sistema de atendimento.

A medida foi estabelecida pela prefeitura após os gerentes de todas as agências, em comum acordo, assinarem um pedido de contingenciamento nos bancos devido às medidas preventivas contra a Covid-19. Apesar de toda orientação dos fiscais e dos próprios funcionários das agências, a maioria das pessoas que estava na fila não cumpriu o distanciamento e não utilizava máscaras.

De acordo com a plataforma Mapa Brasileiro da COVID-19, feita pela In Loco, dados mais recentes disponibilizados pelo governo do Estado nesta semana mostram que Três Lagoas tinha um índice de isolamento social de 49,3%, ou seja, menos da metade da população estava respeitando a quarentena no município. Pouco mais de 50% da população de Três Lagoas não respeita o isolamento. Com a abertura do comércio e bancos, a tendência é que esse número aumente. As secretarias municipal e estadual de Saúde continuam enfatizando a importância das pessoas permanecerem em casa. A quarentena ainda é a melhor forma de prevenção.