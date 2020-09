ABRE E FECHA Comércio e bancos não funcionam no feriado e expediente volta amanhã Contas com vencimento para o dia 7 de setembro poderão ser pagas, sem acréscimo de juros e multas, no próximo dia útil

7 SET 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7), gera mudanças no horário de funcionamento de órgãos públicos e no comércio, em Três Lagoas. Por isso é sempre bom saber o que abre e o que fecha nesses dois dias no município.

Comércio, Correios, agências bancárias e supermercados funcionam em horário diferenciado. Vale ressaltar que serviços essenciais, como saúde e segurança pública funcionam normalmente durante o feriado prologando.

Confira o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriado da Independência do Brasil:

Comércio

Na segunda-feira (7), feriado nacional, o comércio não funciona. Os lojistas voltam a abrir as portas na terça-feira (8) e o expediente funcionará normalmente.

Supermercados

Os principais supermercados da cidade informaram que na segunda-feira (7), funcionarão das 7h às 13h.

Correios

Os Correios suspendem o atendimento na segunda-feira, feriado, e retomam normalmente na terça, das 9h às 17h.

Bancos

As agências bancárias terão atendimento suspenso no dia 7 e retoma na terça. Contas com vencimento para o dia 7 de setembro poderão ser pagas, sem acréscimo de juros e multas, no próximo dia útil.