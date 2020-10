ECONÔMIA Comércio espera final de ano mais aquecido com às vendas Lojistas esperam fazer bons negócios nesta reta final de 2020

15 OUT 2020 - 18h:00 Por Israel Espíndola

Não foi fácil, 2020 foi um ano difícil principalmente para os varejistas, e com a chegada do final do ano comerciantes estão esperançosos com a fim do ano.

E com os números controlados da covid-19, e todos os métodos de protocolo de bio segurança adotados na maioria das lojas, comerciantes esperam fazer bons negócios nesta reta final de 2020.