TRêS LAGOAS Comércio funcionará em horário especial devido ao Dia dos Pais Dia dos Pais deste ano deverá movimentar R$ 4,5milhões na economia de Três Lagoas

4 AGO 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

O Comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial nesta sexta-feira (7) e sábado (8), em virtude do Doa dos Pais, comemorado no domingo (9).

Na sexta-feira, o comércio vai funcionar das 8h às 18 e no sábado, das 8h às 17h.

O horário de funcionamento foi definido pelos Sindicatos Varejista e dos Empregados do Comércio. As horas excedentes serão remuneradas.

O Dia dos Pais deste ano deverá movimentar R$ 4,5milhões na economia de Três Lagoas. Isso é o que prevê pesquisa da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), em parceria com o Sebrae e Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF).

Do total a ser movimentado, R$ 3,1 milhões serão com presentes e R$ 1,3 milhão em comemorações. O levantamento mostra que 43,3% dos entrevistados vão presentar os pais, e o gasto médio com presentes será de R$ 129. Já 22% dos entrevistados pretendem comemorar a data e gastar em média R$ 106.

A projeção de gastos com presentes e comemorações neste ano, é inferior ao ano passado, quando a data tinha uma projeção de movimentar R$ 5,7 milhões na economia local.

Em Mato Grosso do Sul, a data deve movimentar R$ 130 milhões em todo o Estado.