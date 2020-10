TRêS LAGOAS Comércio funcionará em horário especial no sábado Na segunda-feira, feriado nacional, o comércio não funcionará

6 OUT 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na segunda-feira (12), e do Dia das Crianças, celebrado na mesma data, o comércio de Três Lagoas funcionará em horário especial no sábado (10).

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, as lojas vão funcionar das 8 h às 17 no sábado, para que as pessoas possam comprar com mais tranquilidade os presentes para as crianças, já que na segunda-feira, o comércio estará fechado.

Sueide destacou que, as lojas que forem abrir, terão que ter autorização dos sindicatos e cumprir o acordo.