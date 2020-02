CARNAVAL Comércio, prefeitura e bancos de Três Lagoas não abrem hoje Hospitais e a UPA funcionam 24 horas abrem normalmente

25 FEV 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Lojas do comércio de Três Lagoas, agência dos Correios, bancos e órgãos públicos não possuem expediente nesta terça-feira de Carnaval. O decreto de ponto facultativo vale para repartições públicas da Prefeitura de Três Lagoas e do Governo do Estado.

Repartições públicas estaduais e municipais não abrem hoje, exceto as de serviços considerados essenciais, como saúde e segurança. Na quarta-feira, os órgãos públicos abrem às 13h.

As lojas retornam na quarta-feira de Cinzas, ao meio-dia. As agências bancárias não abrem na segunda e terça. Na quarta-feira, abrem às 11h.

O atendimento nas agências dos Correios e as entregas não funcionam nesta terça-feira. Na quarta-feira de Cinzas, as agências abrem ao meio-dia.

As lotéricas retornam ao horário normal na quarta-feira. Supermercados e hipermercados estão autorizados a abrir as portas normalmente.

O expediente do Poder Judiciário retorna na quarta às 12h.

Hospitais e a UPA funcionam 24 horas abrem normalmente. Os postinhos de saúde de bairros de Três Lagoas fecham na segunda e terça, e abrem ao meio-dia na quarta-feira.