TRêS LAGOAS Comércio registra aumento no movimento nos últimos dias Dia dos Namorados aliado a vontade de sair do isolamento social contribuíram para aumentar movimento nas ruas

17 JUN 2020 - 09h:15 Por Ana Cristina Santos

As ruas do centro de Três Lagoas, onde concentra a maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade, estiveram lotadas nos últimos dias.

Começo do mês, aliado ao Dia dos Namorados, e também a vontade de sair do isolamento social, contribuíram para o aquecimento nas vendas, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres.

Nos próximos dias, faz três meses que o comércio de Três Lagoas fechou as portas por 15 dias por conta do início da pandemia da Covid-19. Passado esse período, a prefeitura foi autorizando a abertura dos estabelecimentos comerciais os poucos, e com medidas de segurança.

O presidente do Sindicato destacou a importância das pessoas saírem às ruas de máscaras para que o comércio de Três Lagoas continue de portas abertas e funcionando bem.