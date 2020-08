TRêS LAGOAS Comércio tem horário de atendimento estendido e toque de recolher passa para às 23h Igrejas e supermercados, no entanto, devem fechar mais cedo em Três Lagoas

28 AGO 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O novo horário do toque de recolher em Três Lagoas- horário que não é permitido a presença de pessoas nas ruas, com suas exceções- começa a valer a partir das 23h.

O novo horário de funcionamento do comércio e do toque de recolher foi definido nesta semana, em reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

A partir de agora, bares, restaurantes e lanchonetes terão o horário de funcionamento estendido até às 22h para encerrarem os pedidos, para que haja a desocupação de clientes até às 22h45. O encerramento total das atividades de atendimento presencia será às 23h.

As conveniências também tiveram o horário de atendimento estendido até às 22h para a circulação interna de clientes e, até às 22h30, para o atendimento feito nas janelinhas, com filas devidamente organizadas.

Como contrapartida, os estabelecimentos se comprometeram a cumprir rigorosamente os horários estipulados, além disso, não poderão realizar nenhum tipo de evento comemorativo que necessite de organização para mais de seis pessoas, como aniversários, casamentos, chás de bebê ou outros semelhantes.

Outros setores como templos religiosos, cursos, supermercados, mercearias e semelhantes, continuarão com o horário estipulado anteriormente, devendo encerrar totalmente as atividades até às 21h.