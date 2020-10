FERIADO Comércio terá horário especial neste sábado Lojas irão funcionar das 8h às 17h em virtude do feriado nacional na segunda

9 OUT 2020 - 12h:00 Por Caroline Vicente

Neste sábado (10), o comércio de Três Lagoas funcionará em horário especial. O horário foi definido pelos Sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados no Comércio.

Na segunda-feira (12), o comércio não funcionará, com exceção de supermercados e farmácias.

As empresas que possuem funcionários e desejam funcionar excepcionalmente no domingo (11) e segunda-feira, deverão protocolar requerimento na secretaria do Sindivarejo-TL, na rua Bernardo Antônio Leite, número 601, esquina com a avenida Capitão Olyntho Mancini, onde poderão solicitar o modelo de requerimento.