TRêS LAGOAS Comércio volta a funcionar a partir de terça-feira Decisão foi tomada em reunião na manhã deste sábado

4 ABR 2020 - 11h:21 Por Ana Cristina Santos

O comércio de Três Lagoas voltará a funcionar na terça-feira (7). A decisão foi tomada na manhã deste sábado, durante reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavirus, com representantes do comércio, e o prefeito Ângelo Guerreiro.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueid Silva Torres, uma série de medidas terá que ser adotada, como disponibilizar álcool em gel para os funcionários e clientes, além de não poder permitir aglomeração nas lojas.

O decreto com as mudanças será publicado no Diário Oficial do Município.