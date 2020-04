TRêS LAGOAS Comércio volta a funcionar com restrições Shopping, academias e agências bancárias continuam fechados

6 ABR 2020 - 09h:46 Por Ana Cristina Santos

O comércio de Três Lagoas voltará a funcionar a partir desta terça-feira (7), com restrições. Não são dos os estabelecimentos que poderão abrir ainda.

Segundo a prefeitura, Shopping, academias, agências bancárias, e escolas continuam fechados. Os bancos continuam fechados e para os atendimentos em caixas eletrônicos deverão oferecer álcool gel e higienizar os equipamentos.

Alguns setores deverão continuar com restrições. É o caso dos restaurantes que vão permanecer com atendimento delivery, ou seja, entregando ou fornecendo alimentos para consumo em casa ou em outro local. O que pode mudar é que esse segmento poderá entregar o alimento embalado direto para o consumidor na porta do estabelecimento, mas, sem aglomerações.

A decisão foi tomada na manhã de sábado (4), durante reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavirus, com representantes do comércio, e o prefeito Ângelo Guerreiro.

