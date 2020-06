FLEXIBILIZAÇÃO Comitê autoriza funcionamento de novos setores do comércio Comitê não acatou pedido para a liberação de idosos e crianças nas igrejas evangélicas

20 JUN 2020 - 05h:50 Por Ana Cristina Santos

Pensando na economia local e geração de empregos, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu autorizar o funcionamento de mais setores em Três Lagoas. Em reunião realizada nesta semana, os integrantes do comitê, formado por representantes do poder público e da sociedade civil organizada decidiram avaliar solicitações de alguns segmentos e definir as novas regras que passam a valer a partir de segunda-feira (22).

Esportes coletivos foram liberados desde que não haja o contato físico. Escolinha de futebol, por exemplo, voltará apenas para atividades individuais como treino funcional, para crianças acima de 8 anos e respeitando o espaço entre os alunos.

As academias de crossfit poderão ter o intervalo de 30 minutos entre as aulas para que haja a desinfecção dos locais e instrumentos de treino.

Cursos técnicos, de inglês e informática, poderão retornar com um alvará de liberação da Vigilância Sanitária, com as normas para cada local. Só serão permitidos alunos maiores de 18 anos e menores de 60 anos em todos os cursos.

Na feira livre foi autorizada a colocação de duas meses com três cadeiras em cada, na frente de cada barraca do ramo de alimentação. Não poderá ultrapassar o limite permitido, e será obrigatória a desinfecção constante dos materiais.

O comitê não acatou o pedido das igrejas evangélicas para a liberação da entrada de idosos e crianças nos cultos. Doentes crônicos e grávidas também seguem proibidos de ter acesso às igrejas. Apenas a capacidade máxima de pessoas dentro que passou de 30% pra 40%.