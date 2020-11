LIBERAÇÃO Comitê autoriza retorno de jogos esportivos coletivos em Três Lagoas O limite máximo é de 14 pessoas por partida

20 NOV 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Novas medidas foram deliberadas pelos membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, em Três Lagoas, durante reunião, nesta quinta-feira (19). Após vários pedidos e planos de ações apresentados por grupos, associações e clubes, o Comitê autorizou o retorno dos jogos de esportes coletivos, como futebol, voleibol, vôlei de praia, basquetebol, handebol, rugby, entre outras.



No entanto, a liberação destas modalidades seguem alguns critérios: limite máximo de 14 pessoas por partida; disponibilização e uso do álcool em gel; uso de máscara durante jogo e permanência no local. Segundo o Comitê, o retorno dos jogos e partidas está permitido apenas em caráter recreativo, ficando proibidos os torneios, campeonatos e copas, assim como torcidas, aglomerações e qualquer tipo de confraternização.



As artes marciais (judô, karatê, por exemplo) também estão autorizadas, apenas para treinos funcionais e atividades sem contato físico. As medidas vão compor um novo decreto e entram em vigor na próxima terça-feira (24), após publicação no Diário Oficial dos Municípios.