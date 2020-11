COMITê Comitê autoriza volta do transporte público na cidade O serviço deve obedecer as novas normas de biossegurança para evitar o contágio do covid-19

1 NOV 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

O serviço deve obedecer as novas normas de biossegurança para evitar o contágio do covid-19 - Arquivo / JPNews Sem operar desde março deste ano, o transporte público de Três Lagoas voltará a funcionar em novembro, conforme decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, que se reuniu nesta semana para decidir sobre essa e outras atividades. Os ônibus poderão circular respeitando as regras de distanciamento entre os passageiros e higienização para evitar o contágio do novo Coronavírus. No mês passado, a juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda Pública e Registros Público de Três Lagoas, determinou por meio de decisão liminar, que a prefeitura apresentasse um plano para manutenção do serviço de transportes coletivo. A empresa responsável pelo serviço de transporte público moveu uma ação na Justiça contra a prefeitura, alegando que a continuidade do serviço estava ameaçada devido ao desequilíbrio econômico em razão da paralisação do serviço . A juíza alegou que caberia a prefeitura definfir qual medida seria adotada para cumprir o equilíbrio econômico do contrato e manter o serviço.

