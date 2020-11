COMITê Comitê autorizou a reabertura das aulas nas escolas particulares As instituições deverão protocolar plano de ação e normas de funcionamento na Vigilância Sanitária

1 NOV 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, autorizou a reabertura das aulas nas escolas particulares de educação infantil, de 0 a 5 anos, com 50% da capacidade de alunos. As instituições deverão protocolar plano de ação e normas de funcionamento na Vigilância Sanitária e assinar termo de compromisso para o retorno das aulas.

As partidas de futebol e os clubes particulares de lazer terão apreciação de seus planos após dia 15 de novembro. As deliberações serão publicadas no Diário Oficial na próxima semana.