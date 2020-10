SALA DE AULA Comitê decide na 5ª sobre volta às aulas em escolas particulares em Três Lagoas Integrantes do Comitê de Combate à Covid-19 analisam propostas apresentadas por escolas

28 OUT 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

A possibilidade da volta às aulas nas escolas particulares, em Três Lagoas, é o principal assunto que será debatido entre os integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. As unidades educacionais apresentaram um plano de atividades, considerando as medidas de biossegurança, que já é analisada pela equipe de fiscalização desde a última semana.

O Comitê se reunirá na quinta-feira (29), ocasião em que os integrantes deverão anunciar a liberação ou não do retorno dos estudantes para as salas de aula. “Algumas escolas apresentaram propostas para as atividades e estamos analisando. É um assunto mais complexo, que envolve muitas situações, professores, alunos e famílias. Então, na quinta-feira, vamos definir alguma liberação sobre isso”, declarou o promotor de justiça, Moisés Casarotto, integrante do Comitê.

As aulas na rede pública de ensino assim como nas unidades privadas estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19 desde o mês de março deste ano. O Governo do Estado e o município já anunciaram que não haverá o retorno das aulas em 2021.

Confira a reportagem abaixo: